Expeditie Oost op Dauwpop: van de Rooie Jager naar de Ruige Rita's

“Het gaat bijna te goed”, zegt organisator Rob Telgenkamp net na de middag. Hij prijst zich gelukkig met aangename weersomstandigheden en een gesmeerde organisatie.

Telgenkamp stond een kwart eeuw geleden aan de wieg van de eerste editie van Dauwpop. “Ik was destijds eigenaar van de Lantaarn, waar ik wekelijks bandjes programmeerde. Omdat ik nog wel wat tijd over had, ontstond het idee voor een festival. Op de plek waar de plaatselijke motorclub destijds zijn rondjes reed. Een tent en een paar bandjes, midden in het bos. Meer was het niet”.

Hoofdpodium Dauwpop (Foto: Bert Eeftink)

Gemoedelijk

Inmiddels zijn we 24 jaar verder en is Dauwpop uitgegroeid tot een gerenommeerd festival van nationale allure. “Het is overzichtelijk en gemoedelijk”, zegt een groepje Limburgse bezoekers. “Wij komen hier vooral voor de goede sfeer; en voor de muziek natuurlijk”.

Aan één van de vele picknicktafels zit een groep mannen uit Lemele en Lemelerveld. Ze zijn ervaringsexperts als het gaat om Dauwpop: “we hebben ze bijna allemaal meegemaakt. Alleen de eerste keer waren we er niet bij omdat we toen een voetbaltoernooi hadden".

Bert en de Ruige Rita's (Foto: Bert Eeftink)

Ruige Rita's

De 25ste editie van Dauwpop kent ook een grote regionale inbreng met geroutineerde bands als Bökkers en The Grand East. En wat te denken van de Ruige Rita’s, een vrolijk Sallands duo bestaande uit DJ Milou (Heeten) en saxofoniste Merith (Boskamp). “Wij staan in the Glory Hole en dat heeft de uitstraling van een vunzige kroeg”, zegt Merith lachend. “We gaan er de boel zo op de kop zetten met keiharde rockmuziek”.

Dansen in de favela (Foto: Bert Eeftink)

Sloppenwijk

Weer een ander geluid klinkt er vanuit de dancekuil. Daar gaat een uitzinnig publiek helemaal los op de opzwepende muziek die er door de verschillende DJ’s wordt gedraaid. De kuil heeft het aanzien van een Braziliaanse sloppenwijk, compleet met golfplaten en steigers.

Rond een uur of vier lijken de meeste bezoekers wel binnen de poorten te zijn. Ze kunnen zich opmaken voor de late optredens van Daniel Lohues en Nothing but Thieves. En wie vermaakt wil worden met vrolijke feestmuziek kan natuurlijk altijd naar dé festival-dj bij uitstek: De Rooie Jager.

Dauwpop: voor elk wat wils