Jonge voetballers uit elf landen uit alle werelddelen op toernooi Quick'20 in Oldenzaal

Bij voetbalvereniging Quick'20 in Oldenzaal wordt dit weekend een groot internationaal toernooi voor voetballertjes onder 11 gehouden. Er doen 28 teams uit elf landen mee. En ze komen van over de hele wereld.

"Er is helemaal niks dat maar een beetje in de buurt komt van onze taal", zegt Roy Vogelzang, terwijl hij zich buigt over een lijst met Koreaanse uitdrukkingen. "We krijgen twee of drie Koreaanse jongens over de vloer. Dat wordt improviseren geblazen."

'Handen en voeten'

Bij voorgaande edities van het groot opgezette toernooi was de familie Vogelzang gastgezin voor Duitse en Franse spelers. "Dat wil nog een beetje met de taal. Maar met handen en voeten kom je een heel eind hoor. Het wijst zich vast vanzelf."

De Koreanen zijn gisteren geland op Schiphol. Ze hebben afgelopen nacht doorgebracht in een hotel bij Amsterdam. "Ik krijg vanmiddag een telefoontje als ze er bijna zijn en dan halen we ze op. En morgenavond krijgen we de hele Koreaanse groep hier in de tuin. Gaan we lekker Chinees eten."

Erik ten Hag

Het Koreaanse team is de enige niet-Europese afvaardiging. De teams komen verder uit onder meer Duitsland, België, Frankrijk, Spanje, Tsjechië en Noorwegen. Het toernooi wordt morgen om tien uur afgetrapt door niemand minder dan Ajax-coach en Oldenzaler Erik ten Hag.