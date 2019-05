De meest onveilige weg van Nederland ligt in Almelo. De Aalderinkssingel scoort het slechtst in een vergelijking van ruim 43.000 lokale, provinciale en rijkswegen. Dat blijkt uit onderzoek van verkeersbureau VIA, waarover EenVandaag beschikt. Almelo staat maar liefst drie keer in de top 10.

Het bureau vergeleek in opdracht van STAR, een samenwerkingsverband van de politie en verzekeraars, de trajecten aan de hand van onder meer cijfers over aantallen ongelukken en (dodelijke) slachtoffers gedurende de afgelopen vier jaar.

Dat de Aalderinkssingel op de eerste plaats staat, komt vooral door twee dodelijke ongevallen die in de onderzochte periode plaatsvonden. “Dat is op een wegvak als dit, binnen de bebouwde kom, echt uitzonderlijk veel”, aldus directeur Erik Donkers van VIA tegen EenVandaag. Daarnaast gebeurden er ook nog zes ongelukken met slachtoffers en dertien ongevallen met alleen blikschade.



Fietsers en bromfietsers

Om wegen goed met elkaar te kunnen vergelijken, bepaalde VIA ook nog het zogeheten 'ongevalsrisicocijfer' per weg. Dat wordt berekend door het aantal verkeersslachtoffers af te zetten tegen de weglengte en de hoeveelheid verkeer die over een weg rijdt. Vooral de enige rotonde in de Aalderinkssingel blijkt een boosdoener. Alleen daar al gebeurden elf ongelukken waarbij vooral fietsers en bromfietsers betrokken waren. Bij één van die ongevallen viel een dodelijk slachtoffer.



Dat de weg als 'gevaarlijk' wordt ervaren door de gebruikers, bleek ook al uit de verkeersanalyse van RTV Oost. De weg werd veelvuldig genoemd.



Almelo geschrokken

De gemeente Almelo, dat ook nog met drie andere trajecten in de top 10 van de provincie Overijssel vertegenwoordigd is, reageert geschrokken. “We hadden deze weg en met name de rotonde wel in het vizier”, zegt wethouder Arjen Maathuis tegen EenVandaag.



“Maar dit nieuwe onderzoek wijst nu uit dat dit het gevaarlijkste stuk weg van Nederland is. Dat is een alarmerend signaal. We gaan uitzoeken of we de rotonde zo kunnen aanpassen dat het veiliger wordt.”

Snelheid

In het onderzoek worden data over ongevallen gecombineerd met gegevens over snelheidsoverschrijdingen, op basis van GPS-gegevens. Dat levert volgens VIA-directeur Donkers nieuwe inzichten op en stelt wegbeheerders en de politie in staat meer risicogericht te werken. Zo blijkt op tweederde van de wegen waar veel slachtoffers vallen dat er ook veel snelheidsovertreders zijn.



"Op de overige onveilige wegen bleek snelheid niet het probleem. Daar is dus wat anders aan de hand. Dan moet je denken aan de weginrichting of de manier waarop de weg gebruikt wordt. Opvallend is ook dat op deze wegen 3,5 keer meer slachtoffers vallen dan op wegen waar wel te hard wordt gereden.”



Vooral wegen binnen de bebouwde kom en 80-kilometerwegen vallen binnen deze categorie. Donkers noemt dit 'laaghangend fruit' in de aanpak van de verkeersveiligheid. “Aanpassingen in de infrastructuur zijn hier relatief goedkoop in vergelijking met snelwegen en kunnen meteen effect hebben op het aantal slachtoffers.”