Internationale School Twente op rand van afgrond door onvoldoende leerlingen

De school heeft voor de voortgezet onderwijs-tak tachtig leerlingen, terwijl dat er honderd moeten zijn. "We zijn hard bezig om internationale talenten te binden voor de economische groei van de regio. Bedrijven krijgen vacatures moeilijk ingevuld en juist daarom is deze school zo belangrijk", zegt wethouder Eelco Eerenberg van de gemeente Enschede.

Eelco Eerenberg over de situatie van de Internationale School Twente

Rol gemeente

In eerste instantie is het de verantwoordelijkheid van de school om voldoende leerlingen te werven. Echter helpt onder andere de gemeente Enschede de school wel. "We leggen verbindingen en sparren met de school. Ook geven we in Den Haag aan hoe belangrijk de school voor ons als regio Twente is. Uiteindelijk ligt de beslissing in Den Haag, maar sluiting is maar één van de mogelijke scenario's."

Vertrouwen

Eerenberg heeft voldoende vertrouwen in een goede afloop. "Bedrijven zijn afhankelijk van internationaal talent en de school is in een paar jaar tijd enorm gegroeid. Ze hebben veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de lessen. Vanuit de school is ook speciaal iemand aangesteld om bedrijven langs te gaan en bijvoorbeeld ouders over te halen."