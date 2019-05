Almelose voetballer La Première die scheids aanviel anderhalf jaar aan de kant

De voetballer van La Première die tijdens de bekerfinale van het tweede elftal tegen Almelo 2 de scheidsrechter molesteerde, is voor anderhalf jaar geschorst. "Belachelijk, de scheidsrechter heeft het hele verhaal verdraaid. Ik ga sowieso in beroep", zegt de speler in kwestie Semih Ersonmez.

De scheidsrechter deed ook aangifte bij de politie. "Daar heb ik nog niets van gehoord, maar dat zal nog wel komen." Ook een andere speler van La Première die rood kreeg tijdens de finale is geschorst voor een 'gewelddadige handeling', tot en met november dit jaar.

'Blij met uitgesproken straf'

"Ik ben blij dat er een straf is uitgesproken", reageert Tom van Vilsteren, voorzitter van de Scheidsrechtersvereniging Almelo & Omstreken (SAO). "Anderhalf jaar is wel een schorsing die ik verwacht had. Je hoort soms mensen zeggen dat zo'n iemand nooit meer mag terugkeren op het voetbalveld, maar dat is te makkelijk gezegd. Iedereen verdient een eerlijke kans."

Ersonmez is verbaasd bij het horen van de schorsing. "Ik wist het zelf nog niet eens. Maar het is echt belachelijk. Ik heb de scheidsrechter enkel een duw gegeven, absoluut niet aangevallen of gemolesteerd." Hij vindt dan ook dat het verhaal maar van één kant wordt bekeken. "Ik ga vanmiddag in overleg met de voorzitter van La Première om te kijken wat de mogelijke vervolgstappen zijn. Als ik in beroep kan, ga ik dat zeker doen."

Twijfels

SAO-voorzitter Van Vilsteren twijfelt aan het verhaal van Ersonmez. "Als je zo'n lange schorsing krijgt, is het vast iets meer geweest dan een duwtje. Het is daarom goed dat er een onafhankelijke tuchtcommissie naar de zaak heeft gekeken. Als je er met tien man naar kijkt, heeft iedereen er een andere kijk op."

Ersonmez ergert zich juist aan de tuchtcommissie. "Ik ben niet gebeld, ze hebben helemaal niets aan mij gevraagd. En als je dan weet hoe het gegaan is... Na de tijd zat de scheidsrechter gewoon met de leiders van Almelo 2 in de bestuurskamer. Ik wou nog mijn excuses aanbieden. Maar toen ik dat zag, heb ik dat niet meer gedaan."

"Het is absurd dat elke keer de spelers de dupe zijn als een scheidsrechter een verklaring aflegt. We voetballen in eigen tijd, betalen daarvoor en de scheidsrechter komt er altijd mee weg en fluit gewoon het weekend erop weer."

Beker naar Almelo

De finale is door de KNVB omgezet in een overwinning voor Almelo 2. De competitiewedstrijd, die nog gespeeld moest worden tussen de twee teams, is geschrapt.