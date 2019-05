Groeiend verzet in Enschedese wijk tegen komst bewoners met psychische problemen

Het kan maandag zomaar een heet avondje worden in de Enschedese wijk Wesselerbrink Noord West. Bij wijkbewoners groeit het verzet tegen de komst van mensen met psychische problemen, die komen te wonen in appartementen van zorginstelling RIBW Groep Overijssel aan de Rechterveldbrink. De zorginstelling denkt maandagavond de gemoederen te kunnen sussen tijdens een inloopbijeenkomst.

Marco van Dolderen uit zijn zorgen namens de bewonerscommissie Bijvank Noord (buurt in Wesselerbrink Noord West, red). "Het is onwenselijk om bewoners met psychische problemen midden in de wijk plaatsen. De appartementen waar de mensen komen te wonen, liggen direct naast een kinderspeelveld", noemt hij één van de bezwaren.

Behalve de bewonerscommissie, maken ook individuele inwoners zich ernstige zorgen. Vanuit de buurt Eikendaal zijn de afgelopen dagen zo'n tweeduizend flyers huis-aan-huis verspreid met daarin de oproep om gezamenlijk naar de informatiebijeenkomst te komen.

Geen Thijs H. of Michael P.

De zorgen onder de bewoners worden mede ingegeven door alle berichtgeving over Thijs H. - die verdacht wordt van drie moorden - en Michael P., de moordenaar van Anne Faber. Beide mannen werden behandeld vanwege hun psychische aandoeningen.

"We leven in een tijd dat we te maken hebben met dit soort mensen. Dat maakt dat dit een extra gevoelig onderwerp is", zegt Marco van Dolderen. "Het RIBW kan ons niet garanderen dat er geen kinderverkrachters in de wijk komen of hoe een cliënt reageert hier midden in de wijk."

"Verkeerd beeld geschetst"

Alle zorgen over de nieuwe bewoners zijn onterecht vinden ze bij het RIWB. Regiomanager Sander Meijer zegt dat er een totaal verkeerd beeld wordt geschetst over de mensen. "De angsten bij de bewoners zijn ongegrond. Het gaat om psycho-sociaal kwetsbare mensen. Zij krijgen begeleiding om uiteindelijk weer zelfstandig te kunnen wonen of ze blijven voor altijd in een woonvorm als deze."

"Het is vooral voor onze cliënten heel vervelend dat ze in het stigma worden meegenomen dat echt niet past bij wie ze zijn en wie ze willen zijn. Het is jammer dat dit soort beelden in de wijk bestaan over onze bewoners."

Veel wijkbewoners voelen zich overvallen door de komst van mensen met psychische problemen. Op dit punt erkent Meijer dat zijn organisatie meer had kunnen doen. "Ik snap dat verwijt. We hadden dit beter moeten communiceren. Volgens de geldende procedures hebben we alles goed gedaan. Inhoudelijk is het verwijt dus niet helemaal terecht, maar we hadden de mensen in de buurt en in de wijk er meer moeten bij betrekken. Meer dan we gedaan hebben."

Informatiebijeenkomst

Maandag 3 juni hoopt Meijer dat de kou uit de lucht is, als wijkbewoners zich op de informatiebijeenkomst hebben laten bijpraten. "Vertegenwoordigers van de gemeente, Livio en Domijn en cliënten en medewerkers van RIBW GO zijn aanwezig om alle vragen te beantwoorden en om informatie te geven."

Op woensdag 12 juni staat het onderwerp op de politieke agenda van Enschede. Dan praat de Stadsdeelcommissie Zuid er over. Raadslid Gert Kel van Burgerbelangen Enschede stelde eerder vragen over de opvang van psychisch kwetsbare personen in de Wesselerbrink. Kel ziet de komst van de personen niet zitten. "Bovendien", stelt hij, "is er al in 2011 afgesproken dat er in de Wesselerbrink geen plek meer is voor zo'n woonvoorziening."