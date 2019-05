Menzis eist 6 ton van zorgbureau Care Free Twente, directrice voert actie

Zorgbureau Care Free Twente (CFT) biedt zorg aan allochtonen. Volgens directrice Lahdo kan ze niet anders dan met personeel werken dat niet het vereiste diploma Verzorging IG heeft. "Dit is een landelijk probleem. Er is een groot tekort aan gediplomeerd personeel. Gediplomeerd personeel met een allochtone achtergrond is bijna helemaal niet te vinden. Maar die hebben we wel nodig, daarom sta ik vandaag hier bij het kantoor van Menzis."

Eerder deze week ontving Lahdo een brief van Menzis waarin de zorgverzekeraar meldde ruim 6 ton terug te vorderen van CFT. Dat geld heeft ze niet.

Problemen tussen allochtone zorgbureaus en zorgverzekeraars zoals Menzis bestaan al jaren, zegt Lahdo. "Onze cliënten hebben een zorgverlener nodig die hun taal spreekt en hun cultuur kent. Menzis doet alsof die groep cliënten niet bestaat en blijft ons maar dwingen om met gediplomeerd personeel te werken. Die zijn er veel te weinig. Daarom werk ik met mensen die niet gediplomeerd zijn. Die bied ik scholing aan. Als Menzis mijn bedrijf nog een jaar de tijd had gegeven, dan waren mijn medewerkers allemaal gediplomeerd geweest."

"Vermoedens van fraude"

Zoveel tijd kreeg Lahdo niet. Zorgverzekeraar Menzis stelde vorig jaar een onderzoek in naar CFT. "Omdat we vermoedens hadden van fraude en omdat we signalen hadden gekregen van verzekerden dat er dingen niet klopten", zegt woordvoerster Corine Rodenburg.

"90 procent van het personeel is niet gediplomeerd en daarnaast is er sprake van foutieve declaraties. Dat gaat om een bedrag van 600.000 euro. Dan hebben we het over te veel gedeclareerde uren. Uren die gedeclareerd worden voor zorg die niet is geleverd en er zijn uren zorg geleverd aan mensen die dat medisch gezien niet nodig hadden. Dit willen we niet. Zorggeld betalen we met ons allen en het is onze plicht om ervoor te zorgen dat het geld goed besteed wordt en dat het correct verloopt."

Directrice Rima Lahdo wuift de beschuldigingen van de hand. "Ik heb overal bewijzen voor. Daarom voer ik vandaag ook actie. Daarom sta ik hier samen met een deel van mijn personeel en een aantal cliënten bij Menzis. Daarom stap ik ook naar de rechter. Bij grote zorginstellingen verlenen mensen zonder diploma's ook zorg. Waarom mogen ze het daar wel en bij ons niet?"

Cliënten de dupe?

Lahdo is strijdbaar, maar heeft inmiddels vijftien personeelsleden die geen diploma's hebben ontslagen. "De medewerkers mét diploma's blijven voorlopig werken, maar die kunnen niet alle cliënten helpen. Wat gebeurt er met hen? Wat gebeurt er met een cliënt die geen zorg meer krijgt en bijvoorbeeld valt of dreigt te stikken?"

Woordvoerster Rodenburg adviseert alle cliënten van CFT om zo snel mogelijk contact op te nemen met de afdeling Zorgadvies. "Dan gaan we gelijk aan de slag om vervangende zorg te vinden." Volgens Rodenburg kunnen mensen vrij snel een vervangende zorgverlener krijgen. "Wij hebben afspraken met gecontracteerde partijen en die kunnen we direct benaderen."

Behandeld als crimineel

Hoe het verder moet met haar bedrijf weet Rima Lahdo niet. "Ik word nu gezien als een crimineel. Ik moet mezelf nu de vraag stellen: 'Ben ik een goed of een slecht persoon?' De overheid, de Tweede Kamer, die moeten mijn vraag beantwoorden. Was het goed of slecht wat ik gedaan heb? Ik heb zeven jaar lang hard gewerkt om een bijdrage aan de samenleving te geven. En nu word ik behandeld als een crimineel. Dat gaat me echt te ver!"