Promotie mislopen in knotsgekke wedstrijd is grootste teleurstelling Hans de Vroome

Slechts een paar seconden was Go Ahead Eagles dinsdag 28 mei verwijderd van promotie naar de Eredivisie. Maar enkele knotsgekke slotseconden later was het RKC Waalwijk dat een eredivisieticket bemachtigde. "Het is de grootste teleurstelling uit mijn carrière bij Go Ahead Eagles", zegt voorzitter Hans de Vroome.

Op Radio Oost vertelt De Vroome over de week die achter hem ligt. Een week waarin Go Ahead Eagles nipt promotie naar de Eredivisie misloopt én waarin het trainer John Stegeman ziet vertrekken naar uitgerekend aartsrivaal PEC Zwolle. "Ik heb veel meegemaakt. In de wedstrijd ging het van hoog naar laag. Dit maak ik nooit meer mee. Zo'n wedstrijd en zo'n week."

Terug naar de wedstrijd. Tot ver in de extra tijd lijkt het er op dat de ploeg uit Deventer het het komend seizoen weer mag opnemen tegen clubs als Ajax, PSV en Feyenoord. Maar in de slotseconden van het duel komt RKC Waalwijk langszij en wint het zelfs de wedstrijd. Voorzitter Hans de Vroome stort na het eindsignaal letterlijk ter aarde. "Ik stond al beneden, met één been op het veld. Ik was klaar om het veld op te rennen." Maar in plaats van feest te vieren zat de voorzitter op zijn knieën van teleurstelling naast het veld. "Ik heb er ook niet van geslapen. Het is de grootste teleurstelling uit mijn carrière bij Go Ahead Eagles."

Ik stond al met één been op het veld. Klaar om het veld op te rennen Hans de Vroome

Terwijl iedereen in Deventer een dag na de match zijn wonden nog likt, worden ze ruw opgeschrikt door het nieuws dat 'hun' trainer John Stegeman de overstap maakt naar aartsrivaal PEC Zwolle. "Hij had het me al eerder verteld", zegt De Vroome. "Dat was een lastige situatie. Je wilt er natuurlijk niet over praten als je nog volop in de play-offs naar het hoogste zit. Ik vond het lastig om voor me te houden."

"Zondag, een dag na de eerste wedstrijd tegen RKC, hebben John en ik het gedeeld met het managementteam. Daar zijn wel wat traantjes gevallen." Ook De Vroome is er emotioneel onder. "Ik had een goede band met John. Maar ik kan het rationaliseren. Voetbal is business. Mensen vertrekken naar andere teams. Het zijn passanten. John is ook een passant gebleken. Dat klinkt onaardig, maar zo is het. Ik gun hem het beste."

Klein trauma

Bij Go Ahead Eagles staat alles al in het teken van volgend seizoen. Wederom een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie. "We verheugden ons op promotie, maar we hadden er vooraf geen rekening mee gehouden. Een klein trauma zal het wel blijven. Het was een enorme belevenis, met publiek in het stadion zoals ik dat nog nooit heb beleefd."