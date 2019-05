Go Ahead Eagles haalt met Mael Corboz en Nicolas Abdat eerste versterkingen

Go Ahead Eagles heeft de eerste twee versterkingen voor komend seizoen binnen. Mael Corboz en Nicolas Abdat spelen na de zomer in De Adelaarshorst.

Corboz is een Amerikaanse middenvelder en Abdat een Duitse verdediger. Het duo komt over van SG Wattenscheid 09. Ze tekenden allebei voor twee seizoenen met een optie voor nog een jaar.

Box to box

Corboz op de site van de club: "Ik ben een middenvelder die on both sides of the ball veel arbeid levert. Dus aanvallend en verdedigend, echt box to box, willing to fight. Wat ik wil ontwikkelen is mijn scorend vermogen. Afgelopen seizoen heb ik vijf keer gescoord, dat mogen er meer zijn."

Op en neer rennen

Abdat over zijn manier van spelen: "Op en neer rennen langs de lijn is een van mijn handelsmerken. Voor een verdediger beschik ik over een goede techniek en ben ik best snel. Wel moet mijn rendement uit voorzetten en schoten nog beter worden, vind ik. Als verdediger ben ik vooral fel. Ik zit niet de hele tijd aan mijn tegenstander, maar op de momenten dat het moet sla ik toe."