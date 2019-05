Wandelwinkel Deventer wil bloeien en groeien met vers Sallands bloed

Anne-Marie Reimert in haar Wandelwinkel in Deventer (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

Ze komt oorspronkelijk uit Salland, woonde lang in de Randstad en wandelde duizenden kilometers door Europa. Anne-Marie Reimert, geboren in Broekland, is de nieuwe eigenaar van de Wandelwinkel in Deventer. Een toeristische trekpleister in de Hanzestad.

De klanten lopen tijdens dit Hemelvaart-weekeinde in en uit de winkel op het plein bij de Deventer Bergkerk. Twee Belgische mannen bijvoorbeeld, op zoek naar een wandelkaart voor de omgeving van Ruinen in Drenthe. Op het bankje voor de winkel zit een echtpaar uit Heemskerk. "Wat een bijzondere winkel", zegt de vrouw.

Voelt goed

En dat is inderdaad het gevoel dat zich van je meester maakt als je de Wandelwinkel betreedt. Honderden wandelkaarten en -routes in de schappen aan de wanden. Mensen van overal en nergens komen er zoeken naar het juiste pad.

"Het is op mijn weg gekomen, maar het voelt goed", zegt Reimert over de overname van de winkel. "Ik kwam hier voor een wandelgids, hoorde dat de vorige eigenaresse wilde stoppen en dacht: dit zie ik mezelf wel doen." Annemarie Petrie, de vorige eigenaresse, had zich na het overlijden van haar man voorgenomen de Wandelwinkel langzamerhand te gaan stoppen. "Een jaar of twee, drie had ik in gedachten", zegt ze. "In afwachting van iemand die het wilde overnemen. Dat werd Anne-Marie."

IJssel

"Ga je eigen weg", is de titel van het boekwerkje dat Reimert maakte over haar levenswandel. Het brengt haar na eerdere wandeltochten naar Santiago de Compostela, Rome en langs de Donau naar Istanbul, nu in het Deventer Bergkwartier. Dicht bij haar Sallandse roots en dicht bij de rivier De IJssel. "Dat is van alle rivieren die ik gezien heb toch echt de allermooiste", zegt ze.

Al wandelend werd ze een leuker mens, meldt ze. Blij met wat er is, open, dankbaar en aandachtig aanwezig. De kracht van het wandelen wil ze in workshops vanuit haar winkel bij mensen onder de aandacht brengen. Een nieuwe tak van de Deventer Wandelwinkel, die ook de vertrouwde routekaarten voor overal en nergens in binnen- en buitenland blijft verkopen.