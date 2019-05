Broshuis uit Kampen: trots en een beetje op een roze wolk

"Wist je dat ons bedrijf ouder is dan Mercedes-Benz? " vraagt Harold Vorsteveld als hij over het enorme terrein aan de Industrieweg in Kampen loopt. Woensdag kreeg hij te horen dat de verkoop van 170 semi diepladers aan het Amerikaanse leger rond was. Sindsdien is de glimlach moeilijk van gezicht te krijgen. "We leven een beetje op een roze wolk".

Makkelijk was het niet."Het is proces van jaren geweest" zegt de sales-director Vorsteveld. Na een aanbestedingsronde met meerdere kandidaten, moest het Kamper familie bedrijf 3 prototypes aanleveren.

De opleggers, die speciaal gemaakt zijn om tanks te vervoeren, moesten worden verscheept naar Amerika. Na 4 maanden uitvoerig te zijn getest door de Amerikanen, viel de keuze op Broshuis.

Doorslag

"Wij vermoeden wel te weten wat de doorslag heeft gegeven", zegt Vorsteveld. "We hebben een nieuw as-systeem, waardoor onze oplegger tien centimeter lager ligt dan die van onze concurrenten. Zeker met zware ladingen betekent hoe lager, hoe stabieler."

Eerder wist het bedrijf ook al het Deense leger te verleiden om 50 stuks te kopen. En meer landen kunnen natuurlijk volgen: "De Amerikanen hebben op het gebied van defensie toch wel een voorbeeldfunctie".

De productie van de opleggers vindt plaats in Kampen. Het is een bewuste keuze van het bedrijf. "Je kunt wel naar een land met lagere lonen, maar dan lever je in op communicatie en dus in kwaliteit. En kwaliteit is voor ons het allerbelangrijkste."

Personeel

Belangrijk is dan ook de vraag of het bedrijf genoeg personeel heeft? "Met maar 3 procent werkeloosheid in Nederland is het ook voor ons lastig. Maar we hebben een mooi product, dat helpt. Het lassen van zo'n oplegger met acht assen is toch een stuk mooier werk dan bijvoorbeeld een hek."

Ook heeft het bedrijf flinke investeringen gedaan in automatisering. "Dan praten we over robots, lasersnijders en zetbanken. Je hebt geen keuze."