De Oosttribune in het kort: "Stegeman doet De Vroome ook veel pijn, maar er is wel respect"

De heren bespraken het Overijsselse voetbal in alweer de laatste uitzending van het seizoen. De meeste aandacht was uiteraard voor de bizarre week van Go Ahead Eagles.

Daarnaast werd nog even teruggeblikt op het seizoen van Heracles Almelo, PEC Zwolle en FC Twente. Heb je de uitzending gemist? In de video bij dit bericht zie je de hoogtepunten in een kleine zeven minuten. De hele uitzending is te bekijken via de Facebookpagina van RTV Oost Sport.

Ook als podcast

Je kunt de uitzendingen van De Oosttribune ook als podcast beluisteren. Ze zijn te vinden in je favoriete podcast-app zoals Apple podcasts, Spotify of Stitcher. Als je jezelf abonneert krijg je vanzelf een melding als er een nieuwe aflevering beschikbaar is.