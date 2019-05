Kingsley Ehizibue van PEC Zwolle naar 1. FC Köln

Ehizibue over zijn transfer: "Ik ben PEC Zwolle ontzettend dankbaar voor alles wat deze club voor mij betekend heeft. Hier heb ik mijn debuut in het profvoetbal mogen maken en mijn allereerste contract getekend. Ik voelde me altijd heel erg gesteund door alle mensen binnen de club en onze fantastische supporters. Mijn debuut tegen HHC Hardenberg zal ik nooit vergeten, net als mijn eerste doelpunt. Nu is het tijd om mijn grenzen te verleggen. Ik heb een goed gevoel bij mijn 1. FC Köln en zin in het nieuwe seizoen, maar zal PEC Zwolle ook zeker gaan missen. Eén ding is zeker; ik zal deze club voor altijd in mijn hart meedragen."

Prachtig mens

Gerard Nijkamp: "We raken met Kingsley Ehizibue niet alleen een geweldige speler kwijt, maar ook een prachtig mens. Vanaf dag één was Kingsley zeer betrokken bij onze club en ook erg geliefd bij de supporters. Met recht een jongen van de club. Maar ook jongens van de club hebben een doel voor ogen. Voor Kingsley gaat nu een nieuw avontuur beginnen in een prachtige competitie. Wij wensen hem dan ook heel veel succes in de Bundesliga bij 1. FC Köln."

Ehizibue speelde vijf seizoenen in het eerste elftal van PEC. Hij kwam in die periode tot 122 competitieduels en maakte daarin 8 doelpunten.