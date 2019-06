De hoopvolle boodschap van CDJA-voorzitter Hielke Onnink uit Hardenberg

Meer jongeren op verkiesbare plaatsen en een minder conservatief CDA. Dat wil Hielke Onnink uit Hardenberg bewerkstelligen als nieuwe voorzitter van het CDJA, de politieke jongerenorganisatie. "We moeten in onze politieke boodschap wat hoopvoller en optimistisch zijn."

Onnink is sinds zijn zestiende lid van het CDJA. "Ik was al heel jong geïnteresseerd in politiek. Dat kwam met name door mijn tijd op het Vechtdalcollege. Daar hebben ze veel aandacht voor politiek via debatconferenties."

Hij was twee jaar algemeen bestuurslid en voerde met succes campagne voor de functie van CDJA-voorzitter. "Ze zeiden dat ze al genoeg Amsterdammers op die post hadden gehad, dus nu heeft de provincie gewonnen", zegt hij met een kwinkslag.

Luis in de pels

Het CDJA en andere politieke jongerenorganisaties hebben de naam 'luis in de pels' te zijn. Ze zetten zich indien nodig af tegen de koers van de moederpartij.

"Het is noodzakelijk dat een partij een kritische jongerenorganisatie heeft. Kijk naar de SP bij de afgelopen Europese verkiezingen. Met niet-kritische mensen om je heen krijg je spotjes als 'Hans Brusselmans' en kan het alleen maar mis gaan."

Frisheid

Eerste Kamerlid Theo Rietkerk uit Kampen beaamde in de uitzending van Groot Onderhoud het belang van een jongerenorganisatie. "Ik heb gemerkt dat ze frisheid en kleur in de partij hebben gebracht. De afgelopen jaren hebben ze bijvoorbeeld op het punt van het leenstelsel en de studiefinanciering terecht hun bezwaren geuit."

Onnink kondigt aan dat hij deze strijd voortzet. "De basisbeurs moet terug en de rente op de studieschuld mag niet omhoog."

Harder lopen

Jongeren zijn volgens Onnink erg maatschappijbewust. Het vooroordeel dat jongeren veel minder betrokken zijn dan vroeger, is volgens hem niet terecht.

"Je ziet dat jongeren veel bewuster mee bezig zijn met onderwerpen als het klimaat en het tekort aan starterswoningen. Als een onderwerp tastbaarder wordt, gaan jongeren er harder voor lopen."

Politieke carrière

Als bestuurder van het CDJA is Hielke Onnink in de voetsporen getreden van bekende CDA-politici als Mirjam Sterk, Jack de Vries en Wim van der Camp. Zij deden eerder bestuurlijke ervaring op bij de jongerenorganisatie.

Onnink, die rechten studeert in Groningen, wil zich niet uitlaten over een mogelijke carrière in de partij. "Politiek kun je echt niet plannen. Ik ga eerst dit twee jaar doen, maar ik zie om me heen genoeg politiek talent bij het CDA."

Afgedwaald

Wat verandert er onder Onnink aan de koers van de jongerenorganisatie? "We hebben na de verkiezingen nu even rust. Voor het CDA een mooi moment om om ons af te vragen welke kant we opgaan. Onder Buma zijn we wat afgedwaald naar het rechts-conservatieve.

"Het CDJA, en ik persoonlijk ook, wil meer vanuit het midden opereren. En wij als jongeren kunnen helpen bij de vernieuwing van de partij. Wij willen meer jongeren op de kandidatenlijsten voor de verschillende verkiezingen krijgen."