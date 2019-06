Bijzonder: een handgeschreven kaart van Freddie Mercury wordt in Zwolle geveild

De veiling van een handgeschreven kaart door Freddie Mercury zelf, dat moet het hoogtepunt worden van de eerste Queen-fandag in Zwolle vandaag. De opbrengst gaat naar het Aidsfonds. Organisator Freddie van ter Beek hoopt dat de kaart zeker een paar duizend euro gaat opbrengen.

De eerste fandag is voor Van ter Beek bij voorbaat al een succes. Van de tachtig beschikbare kaarten verkocht hij er zeventig. Of de veiling ook een succes wordt weet hij niet, maar hij hoopt er wel op. Spullen van Queen en zeker van Freddie Mercury kunnen veel geld opleveren.

"Er is laatst een setlist geschreven door Freddie Mercury geveild in Amerika. Daar wilden ze dertigduizend euro voor. Dat vind ik wel heel veel geld, maar we hopen wel dat onze kaart flink wat opbrengt", zegt Van ter Beek. Hij hoopt op een paar duizend euro.

Certificaat

De kaart is het volgens hem waard. "Er zit een certificaat van echtheid bij. Die is opgestuurd door de internationale fanclub. Het is een kaart die je openklapt, van Unicef. Binnenin staat een tekst."

"Er is ook een envelop bij waarop de naam staat van degene voor wie de kaart was bedoeld. Dat is ene Ken East, destijds een hoge pief bij platenmaatschappij EMI. Freddie Mercury bedankt East voor een cadeau dat hij heeft gekregen en dat hij hoopt dat ze elkaar snel zullen ontmoeten."