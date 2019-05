Alex Kroes treedt toe tot bestuur Go Ahead Eagles

Alex Kroes is toegetreden tot het bestuur van Go Ahead Eagles. Kroes vervangt een aantal aandeelhouders die samen een meerderheidsbelang hadden in de club.

Kroes vormt samen met Hans de Vroome de directie van Go Ahead Eagels Holding B.V., het overkoepelend orgaan van het voetbalbedrijf en de (stadion)faciliteiten van de club. Samen met het managementteam, bestaande uit Jan Willem van Dop en Paul Bosvelt, zullen zij leiding geven aan de club.

Goede klik

De afgelopen maanden hebben De Vroome en Kroes meerdere gesprekken gevoerd over de Eagles. "Vanaf het eerste gesprek was er een goede klik, bleek dat we op dezelfde golflengte zitten wat betreft het besturen van een club", aldus De Vroome.

Kroes pleit voor een gezond financieel en sportief beleid, maar wel met een duidelijk doel voor ogen. "Go Ahead Eagles is de afgelopen tien jaar gemiddeld op plek 23 uitgekomen in het Nederlands betaald voetbal. Mijn ambitie is dat we deze club in tien jaar met z’n allen naar plek 14 kunnen tillen."

"Waar ik in geloof is een goede jeugdopleiding, een gezond realistisch transferbeleid en een stabiele organisatie met flexibele mensen die dienend is aan het voetbal en gestructureerd planmatig kan denken en werken."