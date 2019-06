Henk Kamp: "Zorg voor ouderen moet totaal anders"

De ouderenzorg moet helemaal anders en met minder regels. Dat zegt oud-VVD-minister Henk Kamp uit Diepenheim. Kamp is tegenwoordig voorzitter van Actiz, de vereniging voor organisaties in de ouderenzorg. Hij dringt aan op een "fundamenteel maatschappelijk debat".

"De zorg voor ouderen zoals die nu is, zal de komende jaren verdwijnen. Te duur, te weinig efficiënt, te arbeidsintensief", zegt Kamp in een interview in Trouw.

Dat geluid klinkt vaker op symposia en congressen over de zorg. Maar buiten de congresmuren beseffen Nederlanders niet hoe sterk de zorg voor ouderen gaat veranderen. Kamp wil dat die boodschap iedereen bereikt, dat iedereen voorbereid is op een oude dag die er anders uitziet dan nu.

"Nu zijn we met 3 miljoen 65-plussers, over twintig jaar met 5 miljoen", zegt Kamp. "Het aantal ouderen met dementie verdubbelt, er zijn straks drie keer zoveel 90-plussers en 5,5 miljoen Nederlanders met meerdere chronische aandoeningen. We zullen het anders moeten doen, de zorg voor ouderen opnieuw moeten uitvinden. Hoe, dat weet ik niet precies."

Om die vraag te beantwoorden is volgens Kamp een "fundamenteel maatschappelijk debat" nodig over ouder worden. Een debat zoals dat eerder is gevoerd over het klimaat, waarbij allerlei belanghebbenden aan zogeheten klimaattafels bij elkaar kwamen en plannen ontwikkelden.