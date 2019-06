17-jarig schaatstalent Boika Maas uit Losser gaat voor Olympische Winterspelen 2022

De Losserse Boika Maas staat zo'n twintig uur per week op het ijs. En niet voor niets, want de 17-jarige Tukker is een groot schaatser in wording. Hij wil in 2022 meedoen aan de Olympische Winterspelen in Peking. "Ik moet nu veel trainen en dan hoop ik dat ik er over drie jaar aan mee mag doen".

"Het mooiste aan schaatsen is dat je jezelf telkens tot de rand, mentaal en fysiek, moet pushen om zo je grenzen te verleggen. En met name de snelheid is mooi. Als je schaatsers zo snel ziet gaan op het ijs, is dat prachtig."

Voetballen of toch schaatsen?

Boika begon zijn sportcarrière met voetballen. Maar dat was geen succes. "Ik trapte tegen alles aan, behalve tegen de bal. En daarom besloot ik om iets anders te gaan doen en dat werd schaatsen."

"Ik ben begonnen op 8-jarige leeftijd bij de ijsclub in Losser. Inmiddels zijn we 10 jaar verder en train ik bij RTC Oost, het Regionaal Talentencentrum voor de schaats- en skeelersport in Oost Nederland," zegt hij.

Hard werken

Vijf keer trainen is veel. Vooral als je bedenkt dat Boika ook nog gewoon naar school gaat. Hij volgt de opleiding Ondernemend Meubelmaker aan het ROC in Hengelo en moet daardoor goed zijn tijd inplannen.

"Mijn sociale leven kan niet altijd meer doorgaan. Dat is zeker wel minder geworden. Eerder kon ik nog leuke dingen doen, maar nu is dat vervangen door intensief sporten. Dat is zwaar, maar ik zeg altijd tegen mijn vrienden dat als ik er kom, dat ik ervoor zorg dat ik een paar kaartjes heb."

Is hij er klaar voor?

"Het is nu nog hard werken aan mijn coördinatie en een paar andere kleine dingetjes. Daarnaast, moet ik mijzelf blijven pushen en die wilskracht blijven tonen. En dan hopen dat ik kan doorstromen tot de voorselectie van de Olympische Spelen."

Ook heeft Boika nog sponsoren nodig om trainingen en de kosten die daarbij komen kijken op te vangen. Volgens hem komt het ten goede aan zijn prestaties als hij niet steeds over de financiële aspecten hoeft na te denken.