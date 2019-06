Landstede Basketbal voor het eerst in historie landskampioen

Landstede Basketbal is vanmiddag voor het eerst in de historie landskampioen geworden. De ploeg van coach Herman van den Belt won op bezoek bij Donar met 78-71 het zesde duel van de best-of-7 en kwam daarmee op een beslissende 4-2 voorsprong.

In de beginfase kwamen beide ploegen moeizaam tot scoren en na ruim vijf minuten was het slechts 5-5. Uiteindelijk sloot Landstede het eerste kwart met een 18-10 voorsprong af. In de tweede tien minuten was Landstede veel sterker en bij rust was het verschil liefst 18 punten in het voordeel van de Zwollenaren: 23-41.

Na drie kwarten bleef het verschil groot en bij het ingaan van de laatste tien minuten was het 47-69 in Groningen. In dat laatste kwart kwam Donar terug tot een verschil van tien en later zelfs acht punten en het werd nog erg spannend. Op anderhalve minuut spelen werd het 69-76. De volgende score was voor Landstede en daarmee was de titel wel binnen: 69-78.

Bekijk hier de wedstrijd terug: