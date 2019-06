Supporters van basketballers Landstede Zwolle vol goede moed op weg naar Groningen

Vijftig supporters van Landstede Basketbal uit Zwolle zijn vanmiddag met de bus vertrokken naar Groningen. Vol goede moed, want Landstede is dichtbij een stunt. Ze kunnen tegen regerend landskampioen Donar voor de eerste keer landskampioen worden.

Trommels, treetjes bier en vlaggen gaan mee in de bus. "En ons humeur", vertelt een van de supporters lachend. In de bus wordt dan al volop gezongen. Tientallen andere fans gaan vanmiddag met eigen vervoer naar Groningen.

'Best of 7'

"Eigenlijk mag het niet meer misgaan", zeggen vrijwel alle Zwolse basketbalfans. Landstede is nog één overwinning verwijderd van de eerste landstitel ooit. In een 'best-of-7'-finale staat het nu 3-2 voor de Zwolse ploeg. Donderdag won Landstede Basketbal in eigen huis afgetekend van Donar, met maar liefst 85-53.

Om vier uur vanmiddag vindt het zesde duel tussen beide ploegen plaats, in Martini Plaza in Groningen. Wint Landstede, dan is de club landskampioen. "Dan wordt het groot feest hier vanavond", vertellen de supporters bij de topsporthal in Zwolle. "En er moet een rondvaart door de Zwolse grachten komen", vult een andere fan aan. "Al komt het waarschijnlijk niet zo ver, want helaas is basketbal nog niet zo groot in Zwolle. Ik vind dat onbegrijpelijk, want het is historisch als het vanmiddag gaat lukken."