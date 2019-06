Nacompetitie: Degradatie voor De Esch, Zalk, Juliana'32 en CSV'28

Voor vier Overijsselse clubs viel vandaag het doek in de nacompetitie. Staphorst weet wie de tegenstander is in de strijd om een plek in de 3e divisie. Hieronder een overzicht van de Overijsselse clubs in de nacompetitie van vandaag.

Staphorst moet het in de halve finales om een plek in de 3e divisie opnemen tegen SC Feyenoord. Die ploeg won opnieuw van ACV. De halve finales zijn dinsdag en zaterdag.

Go Ahead Kampen haalde de halve finales om een plek in de hoofdklasse door een ruime zege op AFC. Bennekom is de volgende tegenstander.

Een stap lager haalden Sparta Enschede en SVI de halve finales om een plek in de 1e klasse. WVF redde het niet en blijft in de 2e klasse. In Noord haalde DESZ de halve finales wel.

De Esch degradeerde van de 2e naar de 3e klasse. Quick'20 en Rouveen haalden daar de halve finales. Kloosterhaar en Bergentheim kunnen de halve finales vergeten en blijven ook komend seizoen in de 3e klasse. Datzelfde geldt in Noord voor Nieuwleusen.

Slechts één van de acht Overijsselse ploegen haalde de finale van de nacompetitie om een plek in de 3e klasse. Bruchterveld won van Zalk, dat daardoor degradeerde. Ook Juliana'32 en CSV'28 dalen af naar de 4e klasse. Voor Sportlust Glanerbrug, Daarlerveen, PW en ATC'65 is promotie onhaalbaar. Die ploegen blijven in de 4e klasse.

SVBS'77 haalde de halve finale om promotie naar de 4e klasse in Noord. Het won van SSS'68.