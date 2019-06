Go Ahead Kampen stap dichter bij hoofdklasse door ruime zege op AFC

Go Ahead Kampen heeft zich vanmiddag geplaatst voor de halve finales van de nacompetitie om een plek in de hoofdklasse. De eersteklasser was in eigen huis met ruime cijfers te sterk voor, mede-eersteklasser AFC: 6-2.

Het duel begon fantastisch voor de thuisploeg, want al na zes minuten was het 2-0. Adi Draganovic opende in de eerste minuut de score en vijf minuten later zorgde Wilbert Wessels al voor de 2-0. Dat bleef het lang en het leek ook de ruststand te worden. Na geklungel in de defensie van Go Ahead maakte Mauritsio Helstone echter de 2-1.

Tien minuten na rust was de marge weer twee. Arjan Wiegers maakte de 3-1. Een paar minuten later was het beslist door de 4-1 van Wessels en een kwartier voor het einde maakte ook Wiegers zijn tweede: 5-1. In de slotfase maakte Mitchell Faerber de 5-2 en zorgde Wessels met zijn derde voor de 6-2.

Halve finales

Door de zege plaatst Go Ahead zich voor de halve finales. Daarin is Bennekom (ook eersteklasser) de tegenstander. DETO stroomt in de tweede ronde ook in. Die ploeg strijdt tegen degradatie uit de hoofdklasse en gaat op bezoek bij eersteklasser Kloetinge. Beide wedstrijden zijn volgende week zaterdag.