Brandweer druk met grote brand Dalfsen: "We proberen te voorkomen dat vuur overslaat"

Al sinds half vijf vanmiddag woedt aan de Veldhoeveweg in Dalfsen brand in de schuur van een pluimveebedrijf. De brandweer heeft het vuur nog niet onder controle; de bluswerkzaamheden zijn er nu op gericht om overslaan naar andere schuren te voorkomen. Omwonenden wordt nog steeds geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten.

De brand woedt in een schuur waar spullen voor de mestvergister op het terrein zijn opgeslagen. In die schuur worden geen dieren gehouden. Maar in naastgelegen schuren wél en dus is er de brandweer alles aan gelegen om te voorkomen dat het vuur overslaat. Hetzelfde geldt voor het woonhuis van de familie.

De brandweer meldde eerder bang te zijn dat het vuur over zou slaan naar de mestvergister op het terrein, met een ontploffing tot gevolg. Dat gevaar lijkt inmiddels geweken, omdat de mestvergister nu wordt gekoeld.

'Knallen'

Op social media laten mensen die zich in de omgeving van het terrein bevinden, weten knallen gehoord te hebben. Dat heeft niet te maken met een dergelijke ontploffing, zo laat een voorlichter van de brandweer desgevraagd weten.

"Misschien dat er in de schuur een trekker staat waarvan de band geknapt is, maar dat kunnen we nu nog niet vaststellen."

Rookpluim

De brand ging de eerste uren gepaard met veel rook, maar die ontwikkeling lijkt nu wat af te nemen. De brandweer verwacht nog geruime tijd bezig te zijn met blussen. De brand is nog niet meester.

Over de omvang van de schade is momenteel niets duidelijk. Ook is niet bekend hoe het vuur kon ontstaan.