Grote brand bij pluimveebedrijf in Dalfsen, omwonenden moeten ramen en deuren sluiten

Bluswerkzaamheden bij de brand in Dalfsen (Foto: Persbureau Meter)

Het NL-Alert dat is uitgegaan voor omwonenden (Foto: RTV Oost)

Grote brand in Dalfsen (Foto: RTV Oost)

Aan de Veldhoeveweg in Dalfsen staat de schuur van een pluimveebedrijf in brand. Voor omwonenden is een NL-Alert uitgegaan. Hun wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten en ventilatiesystemen uit te zetten.

De brand woedt in een schuur waar spullen voor de mestvergister op het terrein zijn opgeslagen. In die schuur worden geen dieren gehouden. Ook zijn voor zover bekend geen personen gewond geraakt.

Inmiddels heeft de brandweer de Dedemsweg, waarop de Veldhoeveweg uitkomt, afgesloten. De brandweer zegt bang te zijn dat het vuur overslaat naar de mestvergister met een ontploffing tot gevolg. De hulpdiensten proberen daarnaast te voorkomen dat de brand overslaat op de naastgelegen schuren, waarin kippen gehouden worden.

'Knallen'

Op social media laten mensen die zich in de omgeving van het terrein bevinden, weten knallen gehoord te hebben. Dat heeft niet te maken met een dergelijke ontploffing, zo laat een voorlichter van de brandweer desgevraagd weten.

"Misschien dat er in de schuur een trekker staat waarvan de band geknapt is, maar dat kunnen we nu nog niet vaststellen."

Rookpluim

De brand is gaat gepaard met veel rook. De zwarte rookpluim trekt in de richting van Oudleusen. De brandweer verwacht nog geruime tijd bezig te zijn met blussen. De brand is nog niet meester.

Over de omvang van de schade is momenteel niets duidelijk. Ook is niet bekend hoe het vuur kon ontstaan.