Olaf Schaftenaar geniet van titel Landstede: "Ongelooflijk mooi in het hol van de leeuw"

"We hebben hier negen maanden keihard voor gewerkt. Ik denk een hele goede wedstrijd gespeeld, behalve het laatste kwart. Ongelooflijk mooi dat we hier in het hol van de leeuw het eruit kunnen trekken. Fans waren fantastisch, superluid in de Martiniplaza en ja, ongelooflijk dit."

Hoofd koel genoeg

Het leek een makkelijke zege te worden, maar het werd nog spannend. Schaftenaar had wel een verklaring: "Het gevaar bij zo'n voorsprong is het gevaar dat je denkt dat je er al bent. En zeker als het zo'n grote wedstrijd is, dan ga je meer spelen om dat te verdedigen dan het spel te blijven spelen dat we de hele wedstrijd al lieten zien. En natuurlijk gaat Donar sneller schoten nemen en die vielen dan. Maar uiteindelijk hielden we het hoofd koel genoeg om deze eruit te slepen."