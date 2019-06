Manager Van Bergen van Landstede: "Volgende stap is in Europa goed mee gaan doen"

"We hebben er lang genoeg op gewacht. Elk jaar zijn we een stapje vooruit gegaan. We hebben gebouwd. Uiteindelijk komt dit eruit en dat is fantastisch om mee te maken", aldus Van Bergen, die al twaalf jaar werkzaam is voor de club.

Financieel plaatje

Nu Landstede de titel binnen heeft, mag het ook Europa in. Of dat ook gaat gebeuren is nog niet zeker: "Ik vind dat we het alleen moeten doen als het verantwoord is. Er hangt wel een financieel plaatje aan vast. We gaan onderzoeken wat dat nu precies allemaal gaat kosten. Je moet rekening houden met, per twee wedstrijden zo'n 20.000 euro."

Volgende stap

Toch hoopt Van Bergen er wel erg op: "Het zou geweldig zijn. Dat is de volgende stap in onze ontwikkeling. Dat is de kern, elk jaar beter willen worden. De volgende stap is ook in Europa goed mee gaan doen."