Politie onderzoekt brand pluimveebedrijf Dalfsen, mogelijk sprake van brandstichting

De politie is een onderzoek gestart naar de brand bij een pluimveebedrijf in Dalfsen gisteren. Mogelijk is er sprake van brandstichting, al wil de politie daar nu nog niets over kwijt.

Ook wil de politie niet zeggen op basis van welke vermoedens en/of aanwijzingen een onderzoek is gestart. "We hebben aanwijzingen dat we onderzoek moeten doen", is het enige wat een voorlichter daarover kwijt wil. Volgens buurtbewoners zou er gisteren al iemand zijn aangehouden, maar de politie kan dat niet bevestigen.

Medewerkers van de forensische opsporing zijn aanwezig bij het pluimveebedrijf. Vanwege instortingsgevaar van de afgebrande schuur doen ze onderzoek met een drone. "Op de grond bij de schuur is het nog niet veilig", zo verklaart de politie.

NL-Alert

Rond half vijf gistermiddag brak brand uit in de schuur van het pluimveebedrijf van de familie Huisman in Dalfsen. Dat gebeurde in een schuur waar spullen voor de naastgelegen mestvergister stonden opgeslagen. De zwarte rookwolken die de brand veroorzaakte, waren in de wijde omgeving te zien. Ook werd een NL-Alert uitgegeven voor omwonenden, met het advies ramen en deuren gesloten te houden en ventilatiesystemen uit te zetten.

De brandweer rukte direct groots uit, met veel medewerkers en materieel. De brandweerlieden probeerden te voorkomen dat het vuur zou overslaan op de kippenschuren en het woonhuis van de familie. Dat lukte. Rond kwart voor tien 's avonds werd het sein brand meester gegeven.

Protestactie

De brand vond plaats op het terrein van kippenboer Bert Huisman. Hij kwam een aantal jaren geleden in het nieuws vanwege de mestvergister op zijn terrein (destijds nog in aanbouw) en uitbreidingsplannen van zijn bedrijf. De Partij voor de Dieren voerde toen samen met omwonenden actie.

De actievoerders wilden protestborden plaatsen, maar werden bedreigd door boeren die dat wilden verhinderen. De politie moest uiteindelijk ingrijpen. De Partij voor de Dieren deed aangifte.