Kippenboer Huisman uit Dalfsen na grote brand: "Ik stop niet"

Voor kippenboer Bert Huisman uit Dalfsen is na de grote brand op zijn terrein nog veel onduidelijk, maar één ding weet hij zeker: "Ik zal niet stoppen met mijn bedrijf." Hij reageert daarmee op de vermoedens die er zijn over de oorzaak van de brand.

Rond half vijf gistermiddag brak brand uit in een schuur dat onderdeel was de mestvergister op het terrein. De brandweer was een groot deel van de avond bezig met bluswerkzaamheden; de politie deed vandaag onderzoek, mogelijk omdat er sprake is van brandstichting.

Bedreiging

De kippenboer wordt al jaren bedreigd. Dat begon toen de Partij voor de Dieren en enkele omwonenden in 2015 demonstreerden tegen die peperdure mestvergister, destijds nog in aanbouw, en de uitbreidingsplannen van het bedrijf. Die demonstratie liep uit de hand.

Sindsdien ligt de boer onder vuur. De dreigementen worden meestal via Facebook geuit. Niet zo gek dus, dat er in de buurt geruchten rondgaan over een actievoerder die na de brand zou zijn aangehouden. Maar hoe die geruchten zijn ontstaan, is niet duidelijk. De politie laat desgevraagd weten dat er geen aanhouding heeft plaatsgevonden.

'Verkeerde dingen'

Huisman zelf zegt de geruchten ook gehoord te hebben, maar daarop reageren wil hij niet. Hij is bang de verkeerde dingen te zeggen.

Voor de kippenboer is één ding in ieder geval zeker: stoppen met zijn bedrijf zal hij niet, ook al schat hij de schade op vele miljoenen. Het deel van de installatie dat nu verloren is gegaan, zal opnieuw worden opgebouwd. Protest of niet.