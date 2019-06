Nacompetitie: Promotie voor Fleringen, Hoeve Vooruit, SDOL, Berghuizen, Diepenheim

Vijf Overijsselse clubs spelen komend seizoen een stapje hoger na vanmiddag. Fleringen, Hoeve Vooruit, SDOL, Berghuizen en Diepenheim promoveerden in de nacompetitie. Voor MVV'29, Twenthe, SV Zwolle en Zenderen Vooruit viel het doek. Hieronder een overzicht van de uitslagen en gevolgen in de nacompetitie.

Rohda Raalte kan promotie naar de hoofdklasse vergeten. Het verloor na strafschoppen van TOP in de tweede ronde.

Achilles'12 en De Zweef haalden de halve finales om een plek in de 1e klasse. ATC'65 en Bon Boys haalden het niet. In Noord werd Lemelerveld uitgeschakeld.

NEO, De Tukkers, Sportlust Glanerbrug en Overwetering spelen in de halve finales om een plek in de 2e klasse. Turkse Kracht haalde het niet en blijft in de 3e. MVV'29 degradeerde naar die 3e klasse. In Noord haalde EMMS wel de halve finales.

In de strijd om een plek in de 3e klasse haalden KOSC, RSC, UDI en GFC de finaleronde. Overdinkel en Markelo verloren en blijven in de 4e klasse en Twenthe en SV Zwolle degradeerden naar die 4e klasse.

Om een plek in de 4e klasse was er alleen een finaleronde. Daarin behaalden Fleringen, Hoeve Vooruit, SDOL, Berghuizen en Diepenheim promotie. Nieuw Heeten, Vasse en De Gazelle handhaafden zich in de 4e klasse. Bentelo, Koninklijke UD en DTC'07 verloren en blijven in de 5e klasse en Zenderen Vooruit degradeerde naar het laagste niveau. In Noord haalde Balkbrug de finale en blijft Vilsteren daardoor in de 5e klasse spelen.