Praat mee: Bij zware misdaden hoef ik de naam van daders niet te weten

De burgemeester van Virginia Beach heeft vandaag laten weten dat hij, nadat er vrijdag in zijn stad twaalf mensen omkwamen door een schietpartij, het bewust vermijdt om de naam van de dader in de media te noemen. "We willen ons juist richten op de slachtoffers."



Dat lijkt een trend te worden, want ook premier Adern van Nieuw Zeeland deed een vergelijkbare oproep nadat een schutter eerder dit jaar ruim vijftig mensen doodde in Christchurch. "Noem de namen van degenen die we verloren zijn, niet de naam van de man die ze van ons afnam", zei ze, met als doel de schutter niet de roem te geven waar hij naar zocht.



Gelukkig geen dagelijkse kost in Nederland, maar toch: met Gökmen T., Karst T. en Tristan van der V. noemen we zomaar wat voorbeelden van daders in Nederland. Hadden we er beter aan gedaan om hun naam achter te houden en ons te richten op de slachtoffers? Laat het weten door te reageren. In de reacties, op Facebook of door een audioboodschap te appen naar 06-570 33 333.

