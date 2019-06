Bekerfinale jeugdteam Schalkhaar tijdelijk gestaakt na vechtpartij in publiek

De moeder van een van de Apeldoornse jeugdspelers zag op sportpark Mulderssingel in Wezep hoe twee mannen een oudere man naar de grond werkten en het slachtoffer vervolgens een paar schoppen gaven.

"Een bizar beeld dat ik maar niet van mijn netvlies krijg", schrijft de vrouw op Facebook. Het incident heeft haar diep geraakt. "Ik voelde me boos en verdrietig dat dit soort dingen gebeuren."

'Wat een trieste mensen'

De Apeldoornse moeder, die niet precies weet wat de aanleiding was voor de mishandeling, heeft geen goed woord over voor de daders. "Wat een trieste mensen zijn het die dit menen te moeten doen. De wedstrijd is een tijd gestaakt en vervolgens uitgespeeld... Wat mij betreft waren we gelijk naar huis gegaan, want voor mij was de lol er goed af." Ook de kinderen op het veld waren volgens haar erg ontdaan.

Hoewel de vrouw snapt dat voetbal emotie is, vindt ze dat toeschouwers die zich niet kunnen beheersen, weg moeten blijven. "Of ga hulp zoeken en verpest niet voor heel veel mensen een mooi evenement", voegt ze daar nog op Facebook aan toe.

Geen lid

Albert Vroklage, voorzitter van SV Schalkhaar, weet wie de toeschouwers zijn die bonje maakten. "Maar het zijn geen leden van ons. Dus disciplinaire maatregelen opleggen is lastig."

De voorzitter laat weten dat hij baalt van de negatieve publiciteit rondom zijn vereniging. "Het wordt enorm opgeblazen allemaal. Wat ik begrepen heb is dat het allemaal wel meeviel. Een beetje duw- en trekwerk tussen twee supporters, meer was het niet."

De komende dagen gaat Vroklage, die zelf niet aanwezig was bij de wedstrijd, uitzoeken wat er precies gebeurd is. "Van de mensen die erbij waren wil ik horen wat zich precies afgespeeld heeft. Daarna gaan we kijken of we stappen kunnen nemen."

'Ik weet echt niet wat er gebeurde'

Bestuurslid Frits van der Leij, die zich binnen CSV Apeldoorn bezighoudt met jeugdzaken, stond tijdens de mishandeling aan de andere kant van het veld. "Ik weet echt niet wat er gebeurde", laat hij weten tegenover Omroep Gelderland. "Ik weet alleen dat er na een strafschop opeens werd geslagen. En toen ik ernaartoe liep, was de boel alweer gesust."

Van der Leij weet zeker dat de betrokkenen niet bij zijn club horen. Of de daders worden gestraft, weet hij niet. "Het is ook niet bij ons op het terrein gebeurd, dus daar kan ik niks over zeggen." Of het slachtoffer aangifte heeft gedaan, is niet bekend.