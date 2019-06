'Onze' Koen Wijlens winnaar vrachtwagenrace Zomerfeesten De Hoeve

In twee spannende rondes maakte Koen korte metten met zijn grootste concurrent, plaatsgenoot Jeffry Bauhuis. Onderlinge strijd was er volop in de baan, in het 'rennerskwartier' was de sfeer meer dan geweldig.

Een blije Koen Wijlens (Foto: Esther Rikken)

Trots op de Bende ...

"Ik ben ontzettend trots op de Bende van 8, ieder jaar weer organiseren zij deze mooie crossdag, tijdens onze zomerfeesten", aldus Erwin Keemers, voorzitter van Zomerfeesten De Hoeve.

Hoe oaler, hoe gekker

"We proberen ieder jaar weer iets nieuws toe te voegen aan het spektakel. Dit jaar is dat de vrachtwagenrace. En het is een groot succes, volgend jaar weer", aldus Ramon van der Zwet, één van de Bende van 8.

Familiefeestje

"Onze familie doet al jaren mee, op allerlei onderdelen. En ja, dit jaar wilden we erg graag winnen in de nieuwe klasse, de vrachtwagenrace. Het heeft wat moeite gekost en ja, ik moest Jeffry op een gegeven moment écht even goed uitschakelen!", aldus Koen Wijlens.

Vader Wijlens komt als laatste het rennerskwartier ingereden met zijn vrachtwagen, maar hij straalt. De 55-jarige Hoevenaar is trots op zijn zoon. Dat moge duidelijk zijn.

Het crossspektakel tijdens Zomerfeesten De Hoeve (Foto: Esther Rikken)

'Onze' Koen

Afgelopen vrijdag mocht Team Expeditie Oost al even een kijkje nemen op de bouwplaats van de heren. Wij zijn dus ook trots. "Koen, van harte gefeliciteerd met je eerste plek".

Vader Rene tijdens het sleutelen (Foto: Arjan Staal)