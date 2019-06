Landstitel maakt coaches Landstede Basketbal trots: "Zwolse basketbal is aan het groeien"

De beide coaches werken al decennia samen en dat voelt nog altijd vertrouwd. "Mark is mijn linkerhand, rechterhand en mijn steun en toeverlaat. We zijn gegroeid in de loop der jaren. We houden van basketbal."

'Meer aandacht nodig'

PEC Zwolle kreeg toen het de KNVB Beker won een rondvaart door de grachten. Dat zal Landstede Basketbal niet krijgen. Van den Belt: "Onze wedstrijden waren live op televisie. We hebben aandacht nodig, meer mensen nodig die weten dat het een mooi spel is." Van Schutterhoef: "Veel mensen begrijpen basketbal niet. Het eerste wat je hoort als ze komen kijken: 'Wat een mooie sport.'"

De hoop bij Landstede is dat het basketbal door het succes nog populairder wordt dan ooit. "We hebben de jeugd getraind, zijn assistent geweest. We werken veel met jeugd, dus wij denken van wel", verwacht Van den Belt.

Of Landstede Europa ingaat wordt onderzocht, zo werd afgelopen weekend al duidelijk. "Wij vinden dat we als team en staf dat we het verdienen om een volgende stap te maken", stelt Van den Belt. "Maar het is wel een droom van ons."