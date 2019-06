Expeditie Oost: Aardbeien plukken en een ingrijpend verhaal

Met een heerlijke temperatuur gingen wij vandaag weer op pad om verhalen te halen in onze prachtige provincie. Dat is ook vandaag weer gelukt! Onze expeditie bracht ons langs Manderveen en Hengelo.

De zomer staat weer voor de deur, dus gingen we langs bij de aardbeiplukker in Manderveen genaamd De Manderveense Aardbei. Hardrik Hindriksen, de eigenaar van de zaak, is tevreden met de oogst van dit jaar. "Vorig jaar hadden we bij lange na niet zo'n goeie oogst als dit jaar. De droogte en de lange periode van vorst heeft ons vorig jaar de das om gedaan. Dit jaar is de oogst langzaam op gang gekomen, maar het ziet er heel goed uit."

Drukke zomer tegemoet

Nadat we zelf de kassen in waren gedoken om ons bakje te vullen met overheerlijke aardbeien was het tijd voor koffie en natuurlijk een beschuit met aardbeien en slagroom. "Afgelopen zondag hebben we meer dan 500 bezoekers gehad en we hopen een prachtige, drukke zomer tegemoet te gaan," zegt Hardrik. Dus mocht je met je kleinkind, kinderen, ouders of opa en oma nog een leuke activiteit zoeken, dan is Manderveen the place to be.

Bijzonder verhaal

Met een bak aardbeien op onze schoot reden we door naar Hengelo waar ons een compleet ander onderwerp te wachten stond. We gingen langs bij Hans de Caluwé. Hij kampt met de ziekte van Huntington, dit is een erfelijke ziekte waarbij delen van de hersenen worden aangetast. "Toen ik dertig jaar was, werd de ziekte bij mij geconstateerd. Ik heb het geërfd van mijn moeder. Ik probeer nu zoveel mogelijk geld in te zamelen zodat er meer aandacht aan de ziekte wordt besteedt.

Prijzen verloten

"Het is niet altijd even makkelijk, want soms haalt Hans hele rare fratsen uit, maar ondanks alles blijf ik van hem houden," zegt zijn vrouw Meriam de Caluwé. Het stel is in het dagelijks leven druk bezig met het inzamelen van prijzen die ze dan weer kunnen verloten. "Het opgehaalde geld doneren wij aan instituten die onderzoek doen naar de ziekte van Huntington," zegt Hans. Van gesigneerde shirts tot aan vakanties naar Ibiza, het stel krijgt allerlei verschillende soorten prijzen die ze kunnen verloten. "Maar we zijn er nog lang niet, dus alle kleine beetjes helpen!," aldus Hans.