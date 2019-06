Broodje Cultuur in Enschede viert vijftigjarig jubileum

Broodje Cultuur bestaat vijftig jaar. Speciaal voor die gelegenheid kwam Quasimodo, jarenlang de vaste begeleidingsband van schrijver Willem Wilmink, naar de Oude Markt in Enschede. In 2010 nam de band al afscheid, maar voor dit jubileum kwamen de leden nog één keer samen. En dat trok een gevarieerd publiek.

Broodje Cultuur is de langstlopende theaterserie van Nederland. Al in 1967 begonnen de lunchvoorstellingen in het cultuurcentrum Vrijhof aan de Universiteit Twente. In 2014 werd het stokje overgedragen aan Concordia. "We zijn eigenlijk twee jaar te laat", biecht Willem Jaap Zwart, directeur van Concordia, op.

Broodje Cultuur

Volgens Zwart brengt Broodje Cultuur mensen op een laagdrempelige manier in aanraking met cultuur. Speciaal voor dit jubileum werd er flink uitgepakt, want de band Quasimodo kwam voor het eerst in tien jaar weer samen. "We dachten: we moeten iets leuks doen", zegt Zwart. "En hoe kun je dat beter doen, dan met kinderen?"

Quasimodo

De bandleden waren direct enthousiast toen ze het plan hoorden. "Ikzelf dacht meteen: doen, leuk!", zegt Bert Kuipers, bandlid van Quasimodo. "Wij hebben altijd al het motto gehad 'we moeten jonge mensen naar het theater zien te krijgen'. Dus Concordia krijgt nu het publiek voor de komende vijftig jaar van ons aangeboden. Daar kunnen ze even mee verder."

Jong en oud

Maar er kwamen niet alleen kinderen op het optreden af. Mensen van verschillende leeftijden hadden zich op de Oude Markt verzameld. "Ik ken Quasimodo al heel lang", zegt een enthousiaste bezoekster. "Ik ging vroeger altijd al naar optredens en ik heb een cd van ze. Ook ben ik helemaal dol op de teksten van Willem Wilmink."

Nog vijftig jaar door

Als het aan Zwart ligt, is dit niet het eindstation voor de lunchvoorstellingen op de maandagmiddag. "Over vijftig jaar zullen we een eeuw Broodje Cultuur vieren", zegt hij lachend.