Dertig jaar na de SLM-ramp is het verdriet bij de nabestaanden nog steeds groot

Patrick Scharmin, de broer van Andy, kijkt naar de foto's en denkt terug aan het moment dat hij voor het eerst hoorde van de ramp. "Het was een mooie lentedag en ik was bijna thuis. Binnen hoorde ik de telefoon rinkelen. Voor mijn gevoel bleef die maar rinkelen. Het was m'n nicht en zij vertelde dat er iets gebeurd was, ze had het over een noodlanding. Er was toen nog geen social media en het duurde lang voordat we wisten wat er precies aan de hand was. Maar die dag herinner ik me als de dag van gisteren."

Dierbare foto

"Andy was een vrolijke uitbundige jongen, een goedzak", vertelt Patrick terwijl hij zich over tientallen foto's buigt die verspreid liggen over de eettafel. Hij wijst naar een grote foto die gemaakt is tijdens het kerstdiner in 1988. "Een dierbare foto, het is de laatste kerstviering met m'n moeder en Andy. Ze zitten naast elkaar in het midden van de foto. Een foto met een dubbele betekenis en laat zien hoe mooi we als familie met elkaar omgingen." Bij het drama kwam ook de moeder van Patrick om het leven.

Andy Scharmin maakte deel uit van het Kleurrijk Elftal, dat bestond uit Surinaamse spelers in het Nederlandse betaalde voetbal. Het team zou voor het eerst een wedstrijd spelen op Surinaamse bodem. Er zijn nog twee voetballers van Overijsselse clubs die in het ramptoestel zaten: Fred Patrick van PEC Zwolle en Rudy Degenaar van Heracles. Ook zijn overleefden de ramp niet.

Verschrikkelijk

Het hoofdveld van HVV Hengelo is 'heilige grond' voor Marcel Degenaar, broer van de omgekomen Rudy. "Hier is het voetbal begonnen, zowel voor Rudy als mij. Op de bijvelden kregen we training van mijn vader. Elke keer als ik hier kom, ga ik terug naar m'n jeugd en zie ik Rudy ook weer lopen."

Moeder Norine stortte in toen ze hoorde wat zoon Rudy en z'n vrouw Hedwig Wolthuis, die ook in het toestel zat, was overkomen. "Het was verschrikkelijk. Je mag best weten dat ik heel hard heb geschreeuwd. Iedereen kon het horen."

Dertig is maar een getal

Vandaag is het dertig jaar geleden dat het toestel crashte, maar 'dertig' is voor zus Lucia slechts een getal. "Dertig jaar lang is het al speciaal. Het is niet omdat het dertig jaar geleden is een ander verhaal. Het is voor mij al dertig jaar speciaal."

"Ik weet niet of het slijt", zegt Marcel Degenaar, "het heeft zo'n impact op je leven en is zó bepalend voor wie je werd. Dat geldt voor de dood van Rudy, maar ook voor Hedwig. Ze waren allebei heel belangrijk in ons gezin. Het verandert je wel als mens, het maakt je bewuster van het leven en om het maximale uit jezelf te halen. Het kan zomaar voorbij zijn, de dood van deze twee ambitieuze mensen heeft mijn leven bepaald. 'Live your life at the fullest' oftewel 'geniet elke dag, maar breng wel het maximale', zorg dat je tevreden terug kunt kijken op je leven."

Ook volgens Patrick wordt het verdriet er door de jaren niet minder om. "Slijten doet het eigenlijk nooit. Je probeert het een plek te geven in je leven. Als ik naar de afgelopen dagen kijk hoe ik de periode weer beleef, dat ritueel komt elk jaar op een of andere manier weer terug. Ik kan niet zeggen dat het minder heftig is dan een aantal jaren geleden. Het gemis blijft gewoon."

Eerbetoon

De oosttribune van het PEC Zwolle-stadion is vernoemd naar de op 23-jarige leeftijd overleden Fred Patrick. Ter nagedachtenis aan 21-jarige Andy Scharmin reikt de gemeente Haaksbergen jaarlijks de 'Andy Scharmin Trofee' uit aan het grootste lokale sporttalent. Rudy Degenaar werd 25 jaar.