Econoom: "Komst Lelystad Airport levert Oost-Overijssel geen winst op"

De opening van Lelystad Airport levert veel minder welvaartswinst op dan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten doorrekenen. En ook de banengroei is zeer beperkt. Dat stellen de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) uit vijf provincies vast na onafhankelijk onderzoek.

Manshanden is één van de economen die aan het onderzoek heeft meegewerkt. Wat volgens hem vooral ontbreekt is het op een rijtje zetten van de voor- en nadelen van Lelystad Airport voor de regio. "Er wordt gesteld: als Nederland er maar op vooruitgaat, maar er is in de analyse veel achterwege gelaten."

Veel vragen

Wat betreft Overijssel zijn er nog veel vragen, stelt Manshanden. "Ik zou wel bepaalde vragen willen stellen. De maatschappij heeft recht op aan goede informatie. De keuzes moeten veel helderder in beeld worden gebracht, waar hebben we echt wat aan? En dan moet er heel normaal een fatsoenlijke MKBA worden uitgevoerd, die of door het CPB worden gedaan of onder hun toezicht worden gedaan."