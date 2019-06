Twee nieuwe bijzondere orchideeën dankzij 'nieuwe natuur'

"En dat gebeurt echt", vertelt boswachter Annemieke Ouwehand. "Hier in het Arboretum in De Lutte gelukkig niet, maar ik heb foto's als bewijs dat er op andere plekken vierkante gaten in de grond zitten. Dat is duidelijk mensenwerk." De Bijenorchis dankt zijn naam aan de bloem die sprekend op een bij lijkt.

Samenwerking tussen grond, plant en dier

"Een orchidee is een bijzondere plant, omdat deze in symbiose met een schimmel in de grond en insecten leven." Boswachter Paco Calbo ligt plat op zijn buik voor de Welriekendenachtorchis om uit te leggen hoe dat werkt.

"Deze bloem heeft een hele lange kelken. De nachtvlinder is het enige insect dat echt helemaal bij het nectar kan komen. En alleen waar de bodem een bepaalde schimmel bevat, kunnen de hele kleine zaadjes aanhaken, waardoor de orchidee kan groeien."

Aantal stijgt

Het gaat goed met de wilde orchidee in Overijssel, meldt de Provincie Overijssel vorige week in het rapport. Sinds de jaren negentig is er zo'n 7000 hectare boerenland omgevormd naar zogenaamde 'nieuwe natuur'. Dat zijn kansrijke plekken voor de vestiging van orchideeën.

