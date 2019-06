Mysterie ontrafeld: #BBTY staat voor 'bring back the youth'

In de nieuwjaarstoespraak deed burgemeester Arco Hofland een oproep voor ideeën om jongeren na hun studie weer terug te laten keren naar Rijssen-Holten. Nu is het vaak zo dat jongeren na hun studie in de stad of omgeving blijven werken en wonen waar ze gestudeerd hebben.

Vragenlijst

De burgemeester wil met de start van deze #BBTY campagne de aandacht trekken van jongeren om hen mee te laten denken over de toekomst. "Ik wil graag weten of jongeren na hun studie wegblijven of terugkomen en waarom", zegt Hofland.

Jongeren kunnen een vragenlijst invullen en zo meedenken over de wat in hun ogen nodig is om in de toekomst Rijssen-Holten aantrekkelijk te maken. Woensdag is er een Facebooksessie met de burgemeester om alvast van gedachten te wisselen.

Mysterie

De actie begon twee weken geleden. Toen dook er overal in Rijssen-Holten graffiti op met het silhouet van de burgemeester en de hashtag BBTY. Er werden ook tassen uitgedeeld bij winkels en in de discotheek liep het personeel in shirts met het inmiddels bekende logo.

De social media accounts hebben inmiddels tussen de 16.000 en 18.000 volgers. En daar werd ook volop gespeculeerd. De hashtag zou staan voor 'Be better than yesterday'. "Dit slaat ook zeker op het thema. We willen als gemeente beter worden door goed te luisteren naar de jeugd en daarop in te spelen".

Burgemeester blijft

Ook werd er gespeculeerd over een vertrek van de burgemeester. De letters BBTY zouden staan voor 'Bye burgemeester thank you' of 'Bye, Bye thank you'. "Hoewel sommige mensen mij misschien graag zien vertrekken is dit niet het geval", grapt Hofland.

