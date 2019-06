Medewerkers uiten zorgen in brief aan raad over geschetste toekomst Deventer Schouwburg

Medewerkers Deventer Schouwburg uiten zorgen over toekomst in brief naar raad (Foto: RTV Oost / Rogier van den Berg)

Medewerkers van de Deventer Schouwburg hebben een brief gestuurd naar de gemeenteraad van Deventer waarin ze hun zorgen uitten over de toekomst van de schouwburg. Het theater heeft al langer te maken met financiële problemen door een aantal tegenvallers.

In de brief vragen de medewerkers ook om meer 'financiële armslag' die nodig is om het aanbod overeind te houden. De medewerkers schrijven dat een schouwburg van deze grootte onmisbaar is in de stad.

In de Cultuurvisie voor 2019-2024 staat dat de subsidie voor de schouwburg gelijk blijft. De gemeenteraad moet deze visie nog wel definitief maken. De medewerkers hopen dan ook dat de brief bijdraagt aan een zorgvuldige afweging rondom de gelden voor cultuur in Deventer.

Lening

De Deventer Schouwburg legde eerder dit jaar al een verzoek om een lening neer bij de gemeente. Als het aan burgemeester en wethouders van de stad ligt, krijgt de schouwburg de komende jaren ruim 1,2 miljoen euro te leen. Daarnaast wil het college een garantstelling van in totaal 160.000 euro afgeven voor dit jaar en volgend jaar.

De Deventer Schouwburg is niet de enige culturele instelling in de stad die kampt met financiële problemen. Ook theater De Viking en het Speelgoedmuseum hebben een grote financiële injectie nodig.