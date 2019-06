Dode schapen Lemelerveld gepakt door wolvin uit Duitsland

Het gaat om wolvin GW965F uit de roedel 'Die Lucie'. "Waar deze wolf vandaan komt, weten we door uitwisseling van gegevens via het CEwolf-consortium met het Duitse onderzoekinstituut Senckenberg", legt genetisch onderzoeker Arjen de Groot uit.

Door die gegevens weten de onderzoekers ook dat deze wolf al snel weer Nederland heeft verlaten. Een maand later werd ze waargenomen bij Westernkappeln in Nordrhein Westfalen. De Groot: "Dit past in het patroon dat we tot nu toe in Nederland zien. Wolven die in landbouwgebied worden gesignaleerd lopen vaak door en gaan binnen korte tijd weer de grens over, behalve als ze een meer gesloten gebied als de Veluwe bereiken."

Tweede wolf op Veluwe

Uit het onderzoek van Wageningen is duidelijk geworden dat een tweede wolf zich heeft gevestigd op de Veluwe. Het gaat om de mannelijke wolf GW893m. Hij is de afgelopen maanden nog minstens acht keer in het territorium van het vrouwtje is geweest. Dit doet, volgens de onderzoekers, sterk vermoeden dat ze een paar vormen. De komende maanden moet blijken of er paring heeft plaatsgevonden en of er pups geboren zijn.

Sinds eind februari zijn er overigens bij BIJ12, dat de meldingen van incidenten met dode schapen registreert, geen nieuwe meldingen meer binnengekomen.

RTV Oost heeft een podcast over de wolf. De podcast Welkom Wolf... is hier te beluisteren