Keolis na eerste werkdag station Stadshagen: "Eerste indrukken zijn positief"

Na de eerste echte werkdag dat treinen stoppen op station Stadshagen in Zwolle kunnen ze bij vervoerder Keolis nog geen conclusies trekken. "Maar de eerste indrukken van reizigers en omwonenden zijn over het algemeen positief", vertelt woordvoerder Clary de Jong van Keolis.

Anderhalf jaar geleden had het station Stadshagen open moeten gaan, maar de ondergrond op het traject Zwolle - Kampen bleek te zacht voor de snelheid van de treinen. Om die reden kon het station toch niet opgenomen worden in de dienstregeling, omdat aansluitingen heel krap werden.

Nu wordt er dus een proef gehouden, die onder meer duidelijk moet maken hoe het rijden gaat en of de dienstregeling haalbaar is. "En of onze medewerkers goed hun werk kunnen uitvoeren en of de aansluitingen goed zijn voor reizigers", legt De Jong uit. De trein rijdt wat langzamer dan gedacht, waardoor er twee minuten eerder wordt vertrokken vanuit Zwolle en één minuut eerder in Kampen. "Dat heeft gevolgen voor de reizigers en ook voor onze medewerkers."

'Twintig minuten besparing'

Het tijdelijk opengaan van Stadshagen levert sommige reizigers flink wat voordeel op. "Het bespaart mij ongeveer twintig minuten", vertelt één van hen. "Ik woon in Stadshagen en werk vlakbij station Zwolle. Normaal gesproken neem ik de bus, maar dit is natuurlijk veel sneller."

De inwoners van de Zwolse vinexwijk hebben regelmatig nadelen ondervonden van de verbouwing van het station en de nasleep daarna. "Het voelt als een beloning voor het lange wachten", legt een bewoner uit. Een andere bewoner werd wakker van het harde remmen. "Bewoners merken dat ze wonen bij een station dat nu in gebruik is en daar hoort geluid bij", vertelt De Jong.

Analyseren resultaten

De treinen stoppen zoals gezegd twee weken op proef. De Jong: "We willen op iedere dag van de week zien wat het effect is." Daarna worden de resultaten bekeken. Afhankelijk van de analyses van de metingen, die gedaan worden door een extern bureau, wordt er een advies gegeven aan de provincie over het opengaan van het station. Mogelijk kan het station dan in december definitief in de nieuwe dienstregeling worden opgenomen.