In het centrum van Haaksbergen kun je gratis naar het toilet

Zonder tegenprestatie naar de wc kunnen. Het is mogelijk in Haaksbergen, waar meerdere horecaondernemers en winkeliers deelnemen aan 'Nette Toilette.' Mensen kunnen bij winkels en horecazaken met de sticker 'Nette Toilette' gratis naar het toilet.

Het initiatief is overgewaaid uit Duitsland, waar het in diverse steden al gemeengoed is. Ook in Oldenzaal stellen sinds vorig jaar diverse winkels en horecazaken de wc-deuren open voor voorbijgangers. Haaksbergen-wethouder Louis Koopman is blij met de actie: “Voor mensen met darm- en blaasklachten kan een wc in de nabijheid een regelrechte must zijn. Een voorwaarde om deel te nemen aan het maatschappelijk leven."

Centrum aantrekkelijker maken

Met de actie willen de gemeente, Haaksbergen Promotie en de ondernemersvereniging het centrum van Haaksbergen aantrekkelijker maken. "Door een toilet beschikbaar te stellen, kunnen Haaksbergse ondernemers en organisaties zich van hun gastvrije kant laten zien", vindt wethouder Koopman.

Ook andere winkeliers, horecagelegenheden of organisaties buiten het centrum of in de dorpskernen kunnen meedoen. Deelnemers krijgen een sticker voor bij de entree van de zaak.