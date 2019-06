Riettelers in Weerribben-Wieden mogen niet rekenen op extra staatssteun

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil best in gesprek met provincie Overijssel en de riettelers in Nationaal Park Weerribben-Wieden over een meer bestendige toekomst van de rietsector. Maar, zo voegt zij er in een adem aan toe, 'het is niet mogelijk om extra inkomensondersteuning te geven'.

Dat antwoordt minister Schouten op vragen van het Tweede Kamerlid Dik-Faber van de ChristenUnie.

Dik-Faber wijst er op dat onder rietsnijders onrust bestaat over het voortbestaan van het ambacht. De rietsector staat onder druk omdat er nog geen afspraken zijn gemaakt over verlenging van de subsidie natuur en landschap die volgend jaar stopt. Daarnaast zijn de tarieven voor het veenmosrietland in de Weerribben en Wieden verlaagd van 1600 naar 864 euro per hectare. Die vergoeding is aangepast door het Interprovinciaal Overleg.

Negatief effect op behoud rietlandschap

De minister erkent dat de gewijzigde vergoedingen een negatief effect kunnen hebben voor het behoud van het landschap, de cultuurhistorie en recreatie in het natuurgebied. De bedragen die riettelers ontvangen -waarvan een deel aan de terreinbeheerder moet worden afgestaan- worden vastgesteld door een onafhankelijke commissie van deskundigen die in opdracht werken van het Interprovinciaal Overleg. De commissie baseert zich op een rekensystematiek van de EU waarin rekening is gehouden met wijze van maaien, opbrengst en kosten. In dat kader is extra staatssteun niet mogelijk, aldus de minister.

Carola Schouten is echter bereid om ervoor te pleiten dat terreinbeheerders langdurige pachtovereenkomsten aangaan met rietsnijders op basis van toereikende vergoedingen. En ook wil ze meewerken aan een certificering voor de rietteelt. Zij wijst er daarnaast op dat provincie Overijssel een langjarig budget heeft voor natuurbeheer in de Weerribben en Wieden, waarin aanvullende subsidies voor de rietteelt mogelijk zijn.

Ondersteuning van de Nederlandse rietsector door de import op goedkoop riet uit China, Oostenrijk, Turkije, Hongarije, Roemenië en Oekraïne te verhogen, biedt volgens de minister geen soelaas. "Het aanbod van Nederlands riet is te klein en kan niet voldoen aan de vraag om nieuwe rieten daken. Dus moet er door rietdekkers vaker dan gewenst riet uit het buitenland worden gehaald."