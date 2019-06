Azmani en Schreijer-Pierik officieel naar Europees Parlement

Malik Azmani (VVD) uit Dalfsen en Annie Schreijer-Pierik (CDA) uit Hengevelde zijn officieel verkozen voor het Europees Parlement. Verrassend is dat niet. Beiden stonden op een verkiesbare plek en Schreijer-Pierik was er op basis van eigen tellingen al zeker van dat ze haar kantoor in Brussel kon houden.

Azmani was namens de VVD lijsttrekker. De partij kreeg na de PvdA de meeste stemmen en behaalde vier zetels. Die zetels worden ingenomen door Malik Azmani, Caroline Nagtegaal-van Doorn, Jan Huitema en Liesje Schreinemacher. Azmani kreeg 365.155 stemmen, waarvan er 27.255 uit Overijssel kwamen. De meeste stemmen voor de politicus uit Dalfsen kwamen uit de provincie met de meeste kiesgerechtigden: Zuid-Holland (76.000).

Schreinemacher stond vijfde op de lijst, maar gaat door voorkeursstemmen Bart Groothuis, oud-inwoner van Reutum voorbij. Toch is de kans dat ook Groothuis naar het Europees Parlement gaat groot. Zodra de Brexit definitief is, krijgt Nederland er drie zetels bij en één van die zetels is voor de oud-inwoner van Twente.



CDA

De christen-democraten behaalden vier zetels. Schreijer-Pierik stond vierde op de lijst, maar is dankzij voorkeursstemmen zelfs geklommen naar de tweede plek op de lijst, achter lijsttrekker Esther Lange.

Het CDA werd bij de verkiezingen in Overijssel de grootste partij, mede dankzij Schreijer-Pierik. Ze kreeg in totaal 113.914 stemmen, goed voor ruim 17 procent van de stemmen voor het CDA. Bijna de helft van die stemmen (55.053) kreeg de Twentse politica uit Overijssel. Daarmee is zij de persoon waar in Overijssel het meest op is gestemd.



Verder kreeg ze veel stemmen uit Gelderland (19.954), Noord-Brabant (8.001), Noord-Holland (5.913) en Drenthe (5.065).





PvdA

De PvdA werd met zes zetels de grootste winnaar van de verkiezingen. Anja Timmer uit Hengelo, de enige Overijsselse kandidaat namens de partij, kreeg niet genoeg stemmen voor een zetel in het Europees Parlement. Ze kreeg 4.521 stemmen, goed voor 0,43 procent van de stemmen voor de PvdA.



Een plek in Brussel leek er op voorhand al niet in te zitten. Ze stond op de achttiende plek en was gevraagd als lijstduwer.



Overige Overijsselse kandidaten

Azmani en Schrijer-Pierik zijn de enige Overijsselaars die naar het Europees Parlement kunnen. Sylvana Rikkert van GroenLinks kreeg niet genoeg stemmen. De Zwolse kreeg 6.052 stemmen en eindigde dertiende op de lijst. GroenLinks behaalde drie zetels.



Ook Vic van Dijk (D66) uit Enschede haalde het niet. Hij kreeg 4.044 stemmen en eindigde elfde op de lijst. Jan Terlouw, geboren in Kamperveen, kreeg 13.577 stemmen. De twee D66-zetels gaan naar Sophie in 't Veld en Samira Rafaele.





SGP-ChristenUnie behaalde twee zetels. De op één na jongste Overijsselse deelnemer aan de Europese verkiezingen, Klariska ten Napel uit Zwolle, kreeg niet genoeg voorkeursstemmen voor een zetel. Ze eindigde zevende met 3.552 stemmen.



De SP, met William van den Heuvel uit Hengelo op de lijst, kreeg niet genoeg stemmen voor een plek in het Europees Parlement. Van den Heuvel kreeg 1.929 stemmen.



Ook Denk kreeg niet genoeg stemmen voor een zetel. Huda Sufyan uit Enschede, de jongste Overijsselse deelnemer, kreeg 746 stemmen. De Groenen haalden het ook niet. Hans Baarslag uit Wierden kreeg 178 stemmen.