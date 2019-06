Programma: Staphorst begint aan nacompetitie en bekerfinale Rohda Raalte

De eerste beslissingen zijn afgelopen week gevallen in de nacompetitie. Die gaat deze week verder met veel halve finales en finales. Daarnaast is er de bekerfinale van Rohda Raalte. Hieronder een overzicht van het programma.

Nacompetitie

Voor Staphorst begint vanavond de nacompetitie voor promotie naar de 3e divise. De amateurtak van Feyenoord is de tegenstander, vanavond in Rotterdam en zaterdag is de return in Staphorst. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de finale. Dan speelt het tegen de winnaar van het tweeluik tussen SDO en Gemert.

Een stap lager gaat DETO voor handhaving in de hoofdklasse en Go Ahead Kampen voor promotie naar die hoofdklasse. DETO gaat zaterdag in de halve finales op bezoek bij Kloetinge en Go Ahead bij Bennekom.

Ook in de lagere klassen staan er veel halve finales en finales op het programma. Bekijk hier een volledig overzicht.

Bekerfinale

Rohda Raalte werd afgelopen zondag uitgeschakeld in de nacompetitie voor promotie naar de hoofdklasse, maar het seizoen is nog niet klaar. Vrijdagavond speelt het in eigen huis de finale van de districtsbeker tegen DUNO D. Van die wedstrijd is na afloop een samenvatting te zien op onze website.