Slachtoffer Goede Herder: "Mijn vader kreeg negen maand na misbruik, ik negen jaar"

Trudy (64) wordt als kind ernstig misbruikt door haar vader. Ze gaat ook niet naar school. Pas wanneer een oplettende arts ingreep, stopt het misbruik en wordt de vader gearresteerd. Trudy wordt geplaatst in een kindertehuis in Mook en later in het nonnenklooster in Ootmarsum. Daar heeft ze het best naar haar zin.

Lichaam naar de knoppen

Op haar 12e wordt ze naar de Goede Herder in Almelo overgeplaatst. "Je werkte je er kapot", zegt Trudy. "Als jong meisje van twaalf de hele dag achter de naaimachine. En dan in de pauzes de eetzaal of de huiskamer een grote beurt geven. Met doeken onder je handen en knieën poetsen." Het zware werk heeft zijn sporen nagelaten bij Trudy. "Ik ben lichamelijk naar de knoppen."

naaizaal

Het komt regelmatig voor dat de meisjes ook aan het werk worden gezet in huizen van personeel dat tegenover de instelling woont. "Voor een aardappelpannenkoek. En als je protesteerde kreeg je straf." Geld heeft ze nooit gezien.

Trudy voelt zich niet alleen opgesloten, ze was het ook letterlijk. "De deur ging achter je in het slot." Ze kan nogniet tegen rammelende sleutels en de WC moet altijd openblijven. Privacy is er niet bij de Goede Herder. Zelfs als er bezoek komt, is er altijd iemand bij.

dansclubje, met op de voorgrond Trudy.

Een van de zusters houdt van muziek en vormt een dansclubje. Trudy mag met een aantal meisjes optreden in bejaardentehuizen in Almelo. "Dat was wel leuk. Maar dan zat je weer in de bus terug, en dan zag je al die huizen waar het gezellig was. Ik wilde dat ook."

Aandacht voor wat ze als jong meisje thuis had meegemaakt, is er niet. Ook haar voogd ziet ze zelden. Op haar negentiende trouwt ze in een jurk uit de verkleedkist van de Goede Herder.

Trudy trouwt in een jurk uit de verkleedkist

Overheid wist er van

Trudy is een van de vrouwen die met 140 andere 'meisjes van de Goede Herder' een claim heeft neergelegd bij de congregatie van de Goede Herder en bij de overheid. Annemie Knibbe uit Maastricht ondersteunt de vrouwen bij hun strijd in erkenning en genoegdoening. Knibbe: "De overheid wist ervan. De meisjes vielen onder verantwoordelijkheid van de kinderbescherming."

Beschuldigd van zedenbederf

Volgens Annemie Knibbe was het niet ongebruikelijk dat meisjes die te maken hadden gehad met seksueel geweld, werden opgesloten. "Zedenbederf heette dat dan. Je kon daar zomaar van beschuldigd worden."

Het kwam zelfs voor dat een meisje zomaar van straat werd geplukt en zonder aanwijsbare reden in een katholieke instelling werd geplaatst. "Binnen de kerk was zedenbederf een hele grote zonde. De kerk had overal macht en ze konden de mensen straffen."

Relaties mislukken

Trudy heeft haar leven na de Goede Herder nooit goed op de rit gekregen. Relaties mislukken en ze heeft moeite om vriendschappen te onderhouden. Een van haar twee kinderen overlijdt aan wiegendood, met haar andere zoon is het contact slecht. "Als je zelf nooit liefde hebt gekregen, dan weet je ook niet hoe je het kunt geven."

Als ze nu een man met een meisje ziet lopen, "begint het bij mij te borrelen. Wat zou hij met haar doen?" Trudy ontwikkelde een feilloos gevoel voor misbruik: "Ik heb al in twee gevallen in kunnen grijpen."

Trudy Walters

Het leven heeft haar niet bitter gemaakt. Ze is nu gelukkig getrouwd en geniet van haar kleindochter en haar twee hondjes. "Maar ik lach alles weg. Je hangt altijd de clown uit, altijd gaat alles geweldig. Hoe je je vanbinnen voelt, ziet niemand."