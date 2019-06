Leerlingen uit vier landen pakken torentje voor rechtbank Almelo in

In het torentje wordt een kleine expositie ingericht (Foto: RTV Oost / Jaap Even)

Leerlingen uit Duitsland, Polen, Tsjechië en Nederland hebben het torentje bij de rechtbank in Almelo deels ingepakt met textiel. In het torentje is een kleine expositie ingericht.

Twente en textiel waren decennia lang onlosmakelijk met elkaar verbonden. De textielindustrie heeft lange tijd het maatschappelijk leven bepaald. Op veel plekken is dat nauwelijks nog te zien. Oude fabrieken zijn verdwenen of hebben een andere bestemming gekregen.

Erasmus+ project

Om het textiele verleden levend te houden hebben de leerlingen uit de vier landen in het kader van een Erasmus+ project, genoemd naar het deelnemende Het Erasmus in Almelo, zich beziggehouden met het textiele verleden in hun omgeving.

Bij bezoeken aan de deelnemende scholen werd al gauw duidelijk dat de geschiedenis bijna overal hetzelfde is geweest. Wat er ná de teloorgang van de textielindustrie met de verschillende steden gebeurde, verschilde nogal. Er is onderzoek gedaan en de resultaten zijn in een app samengevoegd.

Wandelroute

In Almelo is de vergane textielglorie in een wandelroute verwerkt, die als app maar ook als boekje beschikbaar wordt gesteld. Oude plaatjes op nieuwe locaties; een blik van het heden naar het verleden.