Cliënt Peter van het RIBW over onrust in Enschede: "Wij zijn ook mensen"

RIBW-cliënt Peter ten Have heeft begrip voor de angst van buurtbewoners in de Wesselerbrink in Enschede, maar baalt ervan dat ze cliënten van het RIBW over één kam scheren. "Wij zijn ook mensen, ik wil gewoon gezien worden als persoon."

Peter ten Have zit in zijn appartement in Dalfsen, aan de rand van een woonwijk. In zijn kamer hangen foto's van zijn kinderen, die hij weer ziet na de begeleiding vanuit het RIBW. Peter is verslaafd aan alcohol, al tientallen jaren.



Meer begrip

Hij ontspoorde, verloor zijn werk, zijn gezin en raakte dakloos. Dankzij het RIBW kwam hij er weer bovenop. Hij schaamt zich niet zegt hij, zonder hulp was hij nooit zover gekomen.



Ook voorzitter Edwin Kamp van de cliëntenraad van het RIBW had ooit hulp nodig. Hij pleit voor meer begrip voor cliënten in de GGZ. "Gewelddadige incidenten zoals met Anne Faber hebben invloed. Dat zijn hele trieste dingen. Maar om dan een hele groep daar aan te koppelen, dat gaat denk ik wel wat ver."



Vanavond zitten Peter en Edwin in Enschede aan tafel bij een inloopbijeenkomst voor de buurt. Ze hopen begrip te kweken en angst weg te nemen.