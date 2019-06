Spanningen bij informatieavond RIBW-project Enschede

De zorginstelling wil de grote groep ongeruste bewoners graag voorlichten, maar alleen in kleine groepjes van maximaal tien personen. Dat weigeren de buurtbewoners, omdat ze bang zijn verschillende verhalen te horen.

"Wij hebben vragen en willen duidelijke antwoorden en niet tien verschillende verhalen", stelt buurtbewoner Emiel Krebbers. Hij is blij met de grote opkomst op het schoolplein van basisschool de Windroos, waar de bijeenkomst werd gehouden. "Het is duidelijk dat we het mandaat hebben van de buurt."

Tekst gaat verder onder de foto.

De bewoners kwamen met z'n allen (Foto: News United / Dennis Bakker) Fotograaf: News United / Dennis Bakker De bewoners kwamen met z'n allen

Veel bewoners klagen over de gebrekkige informatievoorziening in het verleden. Ook over de beoogde bewoners, 24 mensen met psychische problemen die 24 uur per dag begeleiding nodig hebben, hebben ze hun mening klaar. "Die mensen zijn niet te vertrouwen. Er is de laatste tijd zoveel gebeurd, dat mensen met messen gaan steken. Dat hoort niet", vindt een boze man.

Mislukt

Regiomanager Sander Meijer van het RIBW weigert de avond mislukt te noemen. "We hebben zo'n veertig bewoners uit de buurt wel kunnen uitleggen wie we zijn en wat we doen. We houden bijeenkomsten in deze vorm altijd als we een nieuwe locatie openen en meestal is dat voldoende. Ik vind het wel jammer dat veel mensen er niet voor kiezen om te luisteren wat we te zeggen hebben."

RIBW gaat op korte termijn op zoek naar een locatie waar de buurtbewoners tegelijk gehoord kunnen worden.